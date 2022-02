Lemperle, Obuz und Co. : So fördert Trainer Steffen Baumgart den Nachwuchs des 1. FC Köln

Foto: Herbert Bucco

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart setzt auf den eigenen Nachwuchs. Immer wieder lässt der Coach Talente bei den Profis mittrainieren. Zum Einsatz kommen sie aber nur selten.

Als der damalige FC-Trainer Markus Gisdol seinem Schützling Sava Cestic im November 2020 das Vertrauen gegen den BVB und damit gleichzeitig das Profi-Debüt beim 1. FC Köln schenkte, hatte die Berufung den Geschmack einer Verzweiflungstat. Sicher schien Cestic bereit für den großen Schritt und machte seine Sache gegen niemanden Geringeres als Erling Haaland gut, dennoch standen Trainer und Mannschaft mit dem Rücken zur Wand. Es ging gegen den BVB um nicht weniger als Gisdols Job. Nahezu ein Jahr zuvor war dem Kölner Trainer mit einem ähnlichen Versuch ein Kunststück gelungen als er mit Noah Katterbach, Ismail Jakobs und Jan Thielmann gleich drei Youngster aus dem Hut zauberte, die allesamt einschlugen und einen großen Anteil am Klassenerhalt der Kölner hatten. Auch wenn Cestic seine Sache gegen den BVB gut machte, der Durchbruch wollte dem Innenverteidiger nicht gelingen.

14 Monate später spielt Katterbach beim FC Basel, Jakobs steht bereits seit vergangenem Sommer beim AS Monaco unter Vertrag und Cestic hat nach seiner Vertragsauflösung beim kroatischen Erstligisten HNK Rijeka angeheuert. Einzig Jan Thielmann spielt auch unter FC-Trainer Steffen Baumgart eine wichtige Rolle. Immerhin kommt der U21-Nationalspieler auf 17 Bundesliga-Einsätze in dieser Saison. Und dennoch muss sich Baumgart sicherlich nicht vorwerfen lassen, der Kölner Jugend keine Chance zu geben. Im Gegenteil. Immer wieder zieht der Trainer talentierte Nachwuchsspieler hoch, lässt sie bei den Profis mittrainieren, so wie Mathias Olesen, der seit einigen Wochen dabei ist. Erst in der vergangenen Woche gab Baumgart dem 17-jährigen Rijad Smajic eine Chance. Erst trainierte der U17-Spieler bei den Profis, dann kam er sogar beim Testspiel gegen den FC Schalke 04 zum Einsatz. „Er ist jetzt erst einmal bei uns, hat sich bei uns vorgestellt und einen sehr guten Eindruck gemacht, sodass er auf der Liste bleibt und immer mal dabei sein wird“, sagte Baumgart. „Jetzt gucken wir mal, wie er sich weiterentwickelt, aber wir haben ja gesagt, dass wir den einen oder anderen immer mit hochziehen werden.“

Unsere Partner









zurück

weiter

Schwerer Stand für Kölner Nachwuchs

Dass der Schritt zu den Profis aber ein großer ist, zeigen gleich mehrere Beispiele im Kölner Kader. Als am Dienstagmittag die Mannschaft nach dem Training bereits in den Katakomben verschwunden war, standen Baumgart und Tim Lemperle noch auf dem Platz. Gute zehn Minuten sprach der Trainer mit dem 19-jährigen Offensivtalent. Noch im Sommer hatte Baumgart betont, dass Lemperle ein möglicher Ersatz für den abwanderungswilligen Sebastian Andersson sein könnte, jetzt scheint sich die Situation aber verändert zu haben. Lemperle steht aktuell hinter den Offensivkräften Anthony Modeste, Andersson aber auch Mark Uth und Ondrej Duda an.

Im Interview mit dem „Geissblog“ hatte Baumgart zuletzt angegeben, dass der 19-Jährige Geduld haben soll und weiter an sich arbeiten muss. „Die Jungs kommen voller Selbstbewusstsein aus der Akademie und sagen: Wir wollen spielen. Das Problem ist, dass sie ab diesem Moment einen anderen Weg gehen müssen. Denn dann geht es nicht mehr nur um das Talent, sondern um harte Arbeit“, hatte der Trainer gesagt. Die Leistungsträger bei den Junioren müssen sich nun in einer anderen Rolle wiederfinden - in der Regel auf der Bank. Mehr als wenige Kurzeinsätze waren beispielsweise für Lemperle in dieser Saison nicht drin. Dass dieser Vorgang nicht immer reibungslos verläuft, zeigt das Beispiel Cestic, der mit seiner Rolle beim FC nicht mehr einverstanden war. Auch andere Youngster haben in ihrem Leistungsvermögen eine andere Wahrnehmung als Baumgart.