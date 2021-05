Abstiegskampf : So hält der 1. FC Köln am Samstag die Klasse

So hält der 1. FC Köln am Samstag die Klasse

Köln Auch nach dem 0:0-Unentschieden gegen Hertha BSC hat der FC weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt. Die Aussichten sind allerdings getrübt.

Ein Punkt gewonnen oder zwei verloren, lautete die Frage des 1. FC Köln nach dem 0:0-Unentschieden gegen Hertha BSC. Zwar hätte der FC mit einem Sieg den Abstiegskeller verlassen, immerhin bietet sich den Kölnern am letzten Spieltag gegen Schalke noch immer die Chance auf den Klassenerhalt.

Im Klartext bedeutet das: Der FC belegt mit aktuell 30 Zählern den 17. Tabellenplatz und kommt auf eine negative Torbilanz von 27 Treffern. Schalke ist abgeschlagen, Bremen hält aktuell den Relegationsplatz mit 31 Zählern und -19 Toren. Auf Platz 15 liegt Bielefeld (-28) mit 32 Punkten, allerdings schlechterem Torverhältniss. Sollte es also am Ende zum Punktegleichstand zwischen Köln und den Ostwestfalen kommen, hätte der 1. FC Köln die besseren Karten. Während der FC zu Hause Schalke empfängt, erwartet Bremen Mönchengladbach und Bielefeld spielt in Stuttgart.