Alle möglichen Szenarien : So kann der FC heute die Europa League sichern

Köln Seit Wochen spricht ganz Köln über die Europa-Pläne des FC. Am Samstagnachmittag könnten diese konkrete Konturen annehmen. Das Erreichen der Conference League ist sehr gut möglich, aber auch die Europa League kann der FC am Nachmittag eintüten. Das sind die möglichen Szenarien.

Als der FC vor knapp fünf Jahren die Qualifikation zur Europa League eintütete, kannte die Freude in Köln keine Grenzen mehr. Nach dem 2:0-Erfolg über Mainz stürmten die Fans den Platz, trugen die Spieler auf Händen. Diese Szenen könnten sich am Samstagnachmittag wiederholen. Sollen sie aber nicht. Der Verein appelliert an die Fans, den Platz nicht zu stürmen, sollten die Kölner Kicker die so heiß ersehnten europäischen Ränge sichern. Grund: Der Verein kann sich die Instandsetzung des Platzes einfach nicht leisten. Dass Köln in der kommenden Saison international spielt, ist dagegen sehr wahrscheinlich. Die Kölner könnten sogar am Samstag schon die Europa League sichern. Die Szenarien:

Conference League: Sollte der FC einen Punkt aus dem Heimspiel gegen Wolfsburg holen, ist die Conference League sicher. Dann kann Köln nicht mehr auf den achten Rang abrutschen. Wie berichtet, reicht der siebte Platz auf jeden Fall zum Erreichen des europäischen Wettbewerbs. Köln darf sogar verlieren und könnte dennoch in die Playoffs der Conference League einziehen – nämlich wenn Hoffenheim gegen Leverkusen nicht gewinnt. Dann ist der siebte Platz sicher, unabhängig vom eigenen Ergebnis. Ein möglicher Gegner in den Playoffs wird Anfang August ausgelost, die Spiele werden am 18. und 25. August ausgetragen.

Europa League: Auch den sechsten Platz kann der FC sichern. Dieser reicht zur Europa League, wenn der Pokalsieger einen Platz in der Top-Sechs belegt. Da die beiden Finalisten Leipzig und Freiburg in Reichweite der Champions League liegen, ist dieses Szenario wahrscheinlich. Um den sechsten Platz definitiv am Samstag schon zu sichern, benötigt Köln vier Punkte Vorsprung auf Union Berlin. Die Eisernen liegen aktuell einen Zähler hinter den Geißböcken. Sollte der FC also gewinnen und Union gegen Freiburg verlieren, wäre die Europa League sicher. Dann könnte zwar Leipzig theoretisch noch auf Rang sieben abrutschen und bei einem Pokalsieg nicht in der Top-Sechs stehen, der FC wäre dann aber auf jeden Fall Fünfter und somit ebenfalls für die Europa League gesetzt. Holt Union einen Punkt gegen Freiburg und Köln gewinnt, hätte der FC drei Punkte Vorsprung und die deutlich bessere Torbilanz. Sicher wäre die Quali aber nicht. Die Gruppenphase beginnt Anfang September.

Champions League: Die Königsklasse wird wohl weiterhin nur ein stiller Traum einiger Kölner Fans bleiben. Am Samstag kann Köln den Traum aber zumindest ein wenig näher bringen. Sollten die Geißböcke gegen Wolfsburg gewinnen, Leipzig gegen Augsburg und Freiburg gegen Union verlieren, würde der FC auf Rang fünf springen und wäre punktgleich mit Freiburg, allerdings mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis. So würde es am finalen Spieltag nächste Woche sogar um die Champions League gehen.