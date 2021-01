Nach Doppel-Transfer : So könnte die FC-Aufstellung gegen Bielefeld aussehen

Mit Max Meyer und Emmanuel Dennis hat der FC gleich zwei Spieler in der vergangenen Woche verpflichtet. Beiden winkt ein Startelf-Debüt. Aber wer muss dafür auf die Bank? Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Nach der 0:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim und der verschärften Situation im Abstiegskeller hat der FC wie erwartet noch einmal auf dem Transfermarkt nachjustiert. Mit dem ehemaligen Nationalspieler Max Meyer und dem Angreifer Emmanuel Dennis kommt Qualität an den Rhein. Allerdings auch Spieler mit einem gewissen Makel. Gerade Meyer war bei seinem letzten Arbeitgeber Crystal Palace nur noch zweite Wahl. Sowohl der Ex-Schalker als auch Dennis wollen ihre Karriere aber noch einmal ankurbeln. Wenn man so will also eine Win-Win-Situation. Umso wahrscheinlicher ist es, dass FC-Trainer Markus Gisdol bereits am Sonntag gegen Bielefeld auf die beuden Neuzugänge setzen wird und beide in der Startelf stehen. Daher schätzt der GA auf diese Aufstellung: