Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Bremen aussehen

Köln Nach dem 1:5 gegen die Bayern steht der FC am Sonntag vor einer vermeintlich leichteren Aufgabe. Köln empfängt Werder Bremen. Mit dieser Elf könnte Markus Gisdol ins Spiel gehen.

Nach dem mutlosen Auftritt gegen den VfB Stuttgart zeigte der FC am vergangenen Wochenende eine Reaktion und spielte gegen Bayern München mutig mit. Zwar unterlag der FC dem Rekordmeister 1:5, doch die Niederlage fiel ein wenig zu hoch aus. Dennoch vertraute FC-Trainer Markus Gidsol wieder seiner defensiven Ausrichtung. Gegen die Bayern ein probates Mittel, gegen Mannschaften auf Augenhöhe diskutabel. Am Sonntag müssen die Kölner eigentlich dreifach punkten, die Chance, eine offensivere Variante zu wählen.

Umstellen muss der Kölner Trainer ohnehin. Rafael Czichos fällt gesperrt aus. Für den Innenverteidiger dürfte Jannes Horn in die Startelf rücken. Auch in der Offensive deuten sich Wechsel an. Nach dem schwachen Auftritt gegen die Bayern, könnte Emmanuel Dennis auf die Ersatzbank rotieren und Jan Thielmann wieder eine Chance erhalten. Auch Max Meyer wäre sicherlich eine Option, zumal Elvis Rexhbecaj in den vergangenen Spielen nicht wirklich überzeugte.