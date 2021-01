Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen den FC Augsburg aussehen

Köln Mit dem Spiel gegen den FC Augsburg startet für den FC der richtungweisende Januar. Sechs Spiele gegen vermeintliche Konkurrenten stehen auf dem Plan. So könnte der FC gegen Ausburg beginnen.

Nach dem versöhnlichen Jahresabschluss mit acht Punkten aus fünf Spielen und dem Erreichen der dritten Runde im DFB-Pokal geht es für den FC bereits im Januar in eine vorentscheidende Phase. Zu Beginn des neuen Jahres stehen gleich sechs Spiele auf dem Programm, alle sechs gegen Mannschaften aus dem direkten Tabellenumfeld, also direkte Konkkurenten im Kampf um den Klassenerhalt. Den Anfang macht die Begegnung gegen den FC Augsburg am Samstag. FC-Coach Markus Gisdol kündigte bereits an, auf die altbewährte Defensivtaktik „Stabilität“ zurückgreifen zu wollen. Aber auf welches Startpersonal wird er setzen? Immerhin kündigte der Trainer auch an, offensiver agieren zu wollen. Der GA tippt die Aufstellung.