Voraussichtiche Aufstellung : So könnte die FC-Aufstellung gegen Freiburg aussehen

Köln Sechs Punkte aus den vergangenen beiden Spielen - der FC mischt im Kampf um den Klassenerhalt plötzlich wieder mit. Wie starten die Kölner gegen den SC Freiburg? Wir tippen auf diese Aufstellung.

Auch dank einer gehörigen Portion Glück hat der FC in den vergangenen beiden Spielen dreifach gepunktet. Nach der Saison fragt danach keiner mehr. Vermutlich aber nach dem Saisonabschneiden des 1. FC Köln. Um die Klasse zu halten, muss Köln in den verbleibenden drei Spielen nachlegen. Neun Punkte will FC-Trainer Friedhelm Funkel holen. Die ersten drei Zähler bereits am Sonntag gegen den SC Freiburg (13.30 Uhr, Dazn). Allerdings sind die Erinnerungen an das letzte Duell gegen den SC wahrlich alles andere als erfreulich 0:5 unterlagen die Kölner. Im Heimspiel will der FC anders auftreten. Wie wird Friedhelm Funkel spielen? Der GA tippt auf folgende Aufstellung.