Mögliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Hertha BSC Berlin aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Hertha BSC Berlin aussehen

Köln Nach der 0:5-Pleite gegen Freiburg wird FC-Coach Markus Gisdol am Samstag gegen Hertha vermutlich wieder mit einer defensiven Taktik an den Start gehen. Das hätte Auswirkungen auf die Startaufstellung. Der GA tippt, wie sie aussehen könnte.

Der Kölner Coach wird voraussichtlich wieder mit einer Dreierkette spielen. Die hat er auch in den Trainingseinheiten intensiv spielen lassen. Verstärkt wird sie über die Außen, die bei Ballverlust in die Kette einrücken. Da Hertha viel durch die Mitte spielt und die Außen des Öfteren vernachlässigt, wird die Doppelsechs ein gutes Mittel sein. Kompakt stehen, heißt die Devise. Aktuell deutet viel darauf hin, dass der Trainer auch wieder mit einer falschen Neun agieren will. Zum einen hat Stürmer Anthony Modeste seine Chance gegen Freiburg nicht genutzt, zum anderen hat Gisdol auch diese Variante trainieren lassen.