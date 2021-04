Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Mainz aussehen

Vor dem Duell gegen den FSV Mainz steht FC-Trainer Markus Gisdol einmal mehr mit dem Rücken zur Wand. Dem Coach droht bei einer Niederlage das Aus. Der GA tippt auf folgende Aufstellung.

Für den Verein geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, für Trainer Markus Gisdol um seinen Arbeitsplatz. Dem Vernehmen nach droht dem Kölner Coach das Aus, sollte der FC im Abstiegsgipfel gegen den FSV Mainz am Sonntagabend nicht dreifach punkten. Zumal Arminia Bielefeld durch den Erfolg über Freiburg am Freitagabend an den Kölnern in der Tabelle vorbeigezogen ist. Die Chancen auf einen Dreier stehen nicht allzu gut. Köln ist seit sieben Spielen sieglos, Mainz sammelte in demselben Zeitraum zwölf Zähler ein. Mit dieser Aufstellung könnte Gisdol ins Rennen gehen: