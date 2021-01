Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Schalke aussehen

Beim 0:0 gegen Hertha BSC Berlin hat sich der FC in der Defensive zwar deutlich stabiler gezeigt, in der Offensive muss sich FC-Trainer Markus Gisdol gegen Schalke aber etwas einfallen lassen. So könnte die Aufstellung aussehen.

Nach dem 0:5-Debakel gegen Freiburg hatte FC-Trainer Markus Gisdol Besserung versprochen. eine Reaktion haben er und sein Team auch gezeigt. Gisdol nahm gleich mehrere Änderungen in der Aufstellung und ein leicht modiferziertes taktisches System vor, die Mannschaft setzte die Vorgaben gegen Hertha BSC Berlin auch um. Von einer deutlichen Besserung kann aber noch keine Rede sein. Denn der FC zeigte sich stabil in der Defensive, in der Offensive lief nach wie vor wenig zusammen. Gegen angeschlagene Berliner wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Zumal die Kölner aus den bisherigen drei richtungweisenden Januar spielen nur einen einzigen Punkt geholt haben. Der GA tippt folgende Startformation:

