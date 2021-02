Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung in Regensburg aussehen

Köln Dem 3:1-Erfolg über Bielefeld in der Liga folgt am Mittwoch das Pokalspiel in Regensburg. Für FC-Trainer Markus Gisdol gibt es keinen großen Grund, die Mannschaft umzustellen. Dennoch wird er es vermutlich tun.

Durch den 3:1-Erfolg im Keller-Duell gegen Arminia Bielefeld hat der FC einen Sprung in der Tabelle gemacht. Die Kölner rangieren auf dem 14. Tabellenplatz und haben sich Luft im Abstiegskampf verschafft. Die volle Konzentration gilt nun dem Pokalspiel gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. Schließlich wartet bei einem Erfolg eine wichtige Einnahmequelle. Nach dem Triumph über Bielefeld hätte der Kölner Coach Markus Gisdol eigentlich keinen Grund, sein Team großartig umzustellen. Dementsprechen wird er vermutlich bei seiner faviristierten Dreierkette bleiben. Dennoch wird er auf einigen Positionen umzustellen, tippt der GA:

