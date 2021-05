Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Kiel aussehen

Köln Im letzten Spiel der aktuellen Saison zählt für den 1. FC Köln gegen Holstein Kiel nur ein Sieg. Mit welcher Elf will Friedhelm Funkel den Abstieg noch verhindern? Der GA tippt auf folgende Aufstellung.

Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Mittwoch muss der 1. FC Köln das Rückspiel der Relegation gegen Holstein Kiel unbedingt gewinnen. Sollten die Geißböcke nicht als Sieger vom Platz gehen, steht der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte fest, der siebte Abstieg innerhalb von 23 Jahren. „Die Entscheidung, wer nächste Saison erste Liga spielt, fällt am Samstag“, sagte FC-Trainer Friedhelm Funkel nach dem Hinspiel am Mittwoch. Die Entscheidung, wer für den FC in das finale Saisonspiel startet, wird Köln erst eine Stunde vor Spielbeginn (18 Uhr, Dazn) bekannt geben. Der GA tippt auf folgende Aufstellung: