Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Leipzig aussehen

Köln Am Abend gibt Trainer-Rückkehrer Friedhelm Funkel seinen erneuten Einstand im Kölner Stadion. Wie wird er sein Team gegen Leipzig aufstellen? Wir tippen auf diese Aufstellung.

Drei Spiele in sieben Tagen, mit Leverkusen und Leipzig zwei Begegnungen gegen Top-Teams der Liga - die englische Woche hat es für den 1. FC Köln in sich. Nicht umsonst kündigte FC-Trainer Friedhelm Funkel eine Rotation bei der Aufstellung an. Allerdings sind die Mittel des Kölner Trainers begrenzt. Vor allem in der Offensive bieten sich nicht zu viele Alternativen und auch in der Defensive gibt es Säulen auf die der Kölner Coach voraussichtlich nicht verzichten wird. Der GA tippt daher auf diese Aufstellung.