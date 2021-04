Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Leverkusen aussehen

Köln Für Friedhelm Funkel beginnt die zweite Zeit beim FC mit dem rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen. Nach der Rückkehr einiger Rekonvaleszenten hat der neue Trainer die Qual der Wahl. Wir tippen auf folgende Startelf.

Neuer Trainer, neue Mannschaft? FC-Coach Friedhelm Funkel betonte bei seiner ersten Pressekonferenz für den FC am Montag, dass er unvoreingenommen die Spieler beobachtet und aus der Trainingswoche Schlüsse ziehen will. Erst dann will er entscheiden, wer es in den Kader und in die Startelf schafft. Das offenbart dem ein oder anderen Edelreservisten ganz neue Perspektiven. Spieler wie Emmanuel Dennis, Max Meyer oder Dimitrios Limnios könnten noch einmal eine andere Rolle in dem Gefüge des 1. FC Köln einnehmen. Einzig Sebastian Andersson scheint bereits gute Karten zu haben. Schließlich schwärmte Funkel bereits von den Stärken des Angreifers. Der GA tippt auf folgende Aufstellung: