Die voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Startaufstellung gegen Leipzig aussehen

Köln Nach der bitteren Pleite gegen Leverkusen steht dem 1. FC Köln die nächste schwere Aufgabe bevor. Am Samstag ist Köln zu Gast in Leipzig. Der GA tippt die Startaufstellung.

Bei der 0:4-Pleite gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Mittwoch hat beim 1. FC Köln nicht viel zusammengepasst. Sowohl das taktische System als auch die Aufstellung wollten gegen die agile Werkself nicht so recht funktionieren. Das 0:4 war auch in der Höhe vollkommen verdient. Das letzte Ligaspiel vor der kurzen Weihnachtspause hat es allerdings ebenfalls in sich. Köln ist zu Gast bei RB Leipzig. FC-Coach Markus Gisdol wird seiner Mannschaft gegen den Champions-League-Achtelfinalisten wieder mehr Stabilität verleihen wollen. Ob er die Taktik dafür umstellt, ist allerdings fraglich. Denn seine Dreierkette hat gegen ebenfalls starke Gegner wie Dortmund oder Wolfsburg funktioniert. Viel mehr wird er an der Startelf feilen. Der GA glaubt an folgende Aufstellung: