11.12.2020

Never change a winning formation - so oder so ähnlich lautete die Devise von FC-Coach Markus Gisdol am vergangenen Spieltag gegen Wolfsburg. Wie bereits gegen Dortmund wählte Gisdol auch gegen Wolfsburg eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Oder geht der Coach gegen den FSV Mainz zurück auf die Viererkette? Das würde die Offensive vor allem auf den Außen stärken.