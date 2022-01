Was passiert auf dem Transfermarkt? : So reagiert der 1. FC Köln auf die Abgänge

So reagiert der 1. FC Köln auf die Abgänge

Was passiert auf dem Transfermarkt?

Köln Nach Rafael Czichos haben auch Sava Cestic und Jens Castrop den 1. FC Köln verlassen. FC-Trainer Steffen Baumgart äußerte sich zu möglichen Transfers.

Rafael Czichos, Sava Cestic und Jens Castrop - drei aktuelle Spieler haben den 1. FC Köln in der Winter-Transferperiode bereits verlassen, davon zwei Innenverteidiger. Durch die Erkankung von Jorge Meré stehen FC-Trainer Steffen Baumgart gegen Hertha BSC am Sonntag nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Trotz des personellen Engpasses sieht Baumgart allerdings keinen Handlungsbedarf. „Wir sind davon überzeugt, dass wir Spieler haben, die jederzeit auf der Innenverteidigerposition spielen können. Zum Beispiel. Kingsley Ehizibue und Benno Schmitz“, sagt Baumgart. „Wir könnten auch auf eine Dreierkette umstellen, in der Jannes Horn auf links spielt. Wir haben genug Möglichkeiten.“