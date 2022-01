Vorerst keine Fan-Rückkehr : So reagiert FC-Finanzboss Alexander Wehrle auf den Corona-Gipfel

Köln Während in Bayern ab Donnerstag wieder 10.000 Zuschauer zu Fußballspielen zugelassen werden, gibt es in NRW vorerst keine Fan-Rückkehr. Dazu fand FC-Finanzboss Alexander Wehrle deutliche Worte.

Wehrles Sorge vor Geisterspielen war begründet, die Zuschauerzahl wurde in Köln zu Beginn des Jahres auf 750 Fans begrenzt. „Jedes einzelne Geisterspiel bedeutet 1,8 Millionen Euro Verlust für den 1. FC Köln“, sagte der Kölner Finanzchef. Demnach hat der FC im Januar mit den Heimspielen gegen die Bayern und Hamburg bereits einen Verlust von 3,6 Millionen Euro verbucht. Damals äußerte Wehrle noch die leise Hoffnung, dass sich der Zustand im Februar ändern könnte. Diese Hoffnung ist vorerst vertagt. Denn während Bayerns-Ministerpräsident Markus Söder die Geisterspiele am Dienstag für beendet erklärte und damit in Zukunft zumindest 10.000 Fans den Zutritt in die Stadien ermöglicht, haben Bund und Länder am Montag auf dem Corona-Gipfel das Thema Zuschauerzahlen vertagt. Es soll zwar einheitliche Regeln geben, diese werden aber frühestens auf der nächsten Tagung am 9. Februar beschlossen. Damit würde auch das Heimspiel gegen den SC Freiburg am 5. Februar vor nur 750 Zuschauern stattfinden.