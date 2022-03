Marktwert verdoppelt : So schlagen sich die Kölner Neuverpflichtungen

Der Fürther Jamie Leweling (l.) kämpft mit dem Kölner Luca Kilian um den Ball. Foto: dpa/Daniel Karmann

Köln Fünf Neuverpflichtungen im Sommer, zwei im Winter. Mit den meisten Verstärkungen lag der FC im Vergleich zum Vorjahr absolut richtig. Zwei Spieler haben ihren Marktwert sogar verdoppelt. So schlagen sich die Kölner Neuverpflichtungen.

Als sich die Verpflichtung von Marvin Schwäbe im vergangenen Sommer beim 1. FC Köln anbahnte, war das Echo medial, aber auch unter den Fans verhalten. Schwäbe, zwar in Frankfurt und Hoffenheim ausgebildet und mit der Erfahrung von 58 Zweitliga-Begegnungen ausgestattet, war in der Bundesliga dennoch ein eher unbeschriebenes Blatt. Trotz des gerade eroberten dänischen Meistertitels mit Bröndby IF, war die Rolle des Keepers eigentlich klar: Schwäbe, über dessen Qualitäten man beim FC natürlich durchaus wusste, sollte die Rolle hinter Stammkeeper Timo Horn einnehmen. Allerdings mit der Vorgabe, den Druck auf den gebürtigen Kölner zu erhöhen. Die Situation hat sich grundlegend verändert. Schwäbe ist, wenn auch aufgrund einer Knieverletzung sowie der Corona-Erkrankung von Horn, mittlerweile die Nummer eins. Mindestens bis Sommer gibt es darüber auch keine Diskussionen mehr. Dann will Trainer Steffen Baumgart neu entscheiden. So oder so: Schwäbe spielt schon jetzt über den Erwartungen. So sehr, dass ein Verbleib von Horn bei seinem Heimatverein nicht mehr sicher ist.

Die Verpflichtung des 26-Jährigen hat sich also bereits ausgezahlt. Auch in der Vorsaison hatte der FC mit Ron-Robert Zieler einen starken Ersatzmann für Horn geholt. Der ehemalige Nationalkeeper kam aber nicht über einen Kurzeinsatz gegen Werder Bremen hinaus, als sich Horn kurz vor dem Seitenwechsel verletzte. Überhaupt fällt die Transferbilanz des Vorjahres bescheiden aus. Sebastian Andersson wurde als Ersatz für Jhon Cordoba für rund 6,5 Millionen Euro verpflichtet. Der Angreifer war lange verletzt, angeschlagen und außer Form. Erst im Relegations-Rückspiel gegen Kiel deutete der Angreifer, der in der Vorsaison immerhin ein Dutzend Treffer für Union Berlin erzielt hatte, seine Qualitäten an. Bis heute kann der Schwede nicht an die Zeit bei den Eisernen anknüpfen.

Schwache Transferbilanz in der Vorsaison

Mit sieben Millionen Euro war Ondrej Duda der Königstransfer der Kölner zur Spielzeit 20/21. Die Qualitäten des Slowaken sind unbeschritten. Doch der technisch versierte Mittelfeldspieler obliegt zu großen Leistungsschwankungen. Mit den weiteren Verpflichtungen Dimitrios Limnios (3,3 Millionen Euro) und Tolu Arokodare lag der FC komplett daneben. Einzig der Leihspieler Marius Wolf war für den FC eine Konstante. Die Wintertransfers Max Meyer und Emmanuel Dennis entpuppten sich als absolute Flops.

In dieser Spielzeit liegt der FC dagegen nahezu mit sämtlichen Sommertransfers richtig. Timo Hübers wurde im Sommer verpflichtet. Der Innenverteidiger spielte bereits in Köln, konnte sich nicht durchsetzen und kam nicht über die zweite Mannschaft der Geißböcke hinaus. Die Karriere des Innenverteidigers war gezeichnet von einer langen Krankenakte. Auch deswegen gab es vor der Saison Vorbehalte. Und tatsächlich war Hübers auch in Köln zunächst angeschlagen. Doch das ist längst vergessen. Mittlerweile ist Hübers der Kölner Abwehrchef und verdient sich Höchstnoten am laufenden Band. Neben Luca Kilian, der aus Mainz zum FC kam. Beim FSV spielte Kilian keine große Rolle. Auch er hat sich beim FC zur festen Größe entwickelt, kommt mittlerweile auf 21 Einsätze und hat seinen Marktwert auf 2,5 Millionen Euro fast verdoppelt.

Ljubicic und Kilian haben Marktwert verdoppelt

Auch Dejan Ljubicic hat seinen Marktwert laut transfermarkt.de verdoppelt. Der Österreicher wurde noch von Ex-Sportchef Horst Heldt verpflichtet. Er wurde bereits als größte Entdeckung der Bundesliga gefeiert, stagnierte aber zuletzt ein wenig. Auch, weil der FC mit Ellyes Skhiri und Salih Özcan über eine starke Doppelsechs auf Ljubicics Stammposition verfügt. Dennoch setzt FC-Trainer Steffen Baumgart auf die Qualitäten des 24-Jährigen. Drei Tore, drei Vorlagen lautet die Bilanz von Mark Uth. Der Offensivspieler hat was die Anzeigetafel angeht sicherlich noch Luft nach oben, ist für das Kölner Spiel aber wichtig. Uth kommt bislang auf 21 Einsätze.