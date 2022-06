Umfrage unter Bundesligaprofis : So schneidet der 1. FC Köln im Ranking ab

Köln Der 1. FC Köln wird in einer Umfrage unter Bundesligaprofis als ein Gewinner der Saison gesehen. Unter anderem erzielte FC-Trainer Steffen Baumgart ein beeindruckendes Ergebnis.

FC-Trainer Steffen Baumgart wurde in der abgelaufenen Saison nicht müde zu betonen, dass er seine Mannschaft in jedem Spiel auf Augenhöhe sehe. Und auch die FC-Fans trauten der Mannschaft ebenso mehr und mehr Siege gegen die großen Vereine der Liga zu. Dass der 1. FC Köln mit seiner positiven Entwicklung und der Qualifikation für die Conference League auch anderen Vereinen der Liga imponierte, bestätigt nun eine halbjährlich durchgeführte Umfrage des Sportmagazins „Kicker“.

1. FC Köln zählt als große Überraschung

Bei einer Kategorie dürfen sich jedoch alle Kölner Spieler und Vereinsverantwortlichen zu den Siegern der Saison zählen. Der FC gilt mit 20,3 Prozent als zweitgrößte Überraschung der abgelaufenen Spielzeit. Lediglich der SC Freiburg konnte mit mehr als der Hälfte aller Stimmen noch mehr beeindrucken. Nach dem Beinahe-Abstieg im vergangenen Jahr hat es der FC unter Trainer Steffen Baumgart zwölf Monate später in den Fokus der Bundesligaprofis geschafft und wird in der kommenden Saison von Beginn an ein Gegner sein, den keiner mehr so schnell unterschätzen wird.