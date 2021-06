Sommerfahrplan : So sieht die Saisonvorbereitung für den 1. FC Köln aus

Köln Bereits am 2. Juli startet der FC in die Saisonvorbereitung, am 16. Juli geht es ins Trainingslager. Der neue FC-Coach Steffen Baumgart steckte am Geißbockheim die Ekpfeiler für den Sommerfahrplan ab.

Kurz vor Urlaubsbeginn hielt Steffen Baumgart am Mittwoch noch eine Stipvisite bei seinem neuen Arbeitgeber ab. Der Coach des 1. FC Köln traf sich mit FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle und der sportlichen Führung mit Jörg Jakobs, Thomas Kessler und Lukas Berg und steckte bereits die ersten Eckpfeiler der kommenden Spielzeit und natürlich der Sommervorbereitung ab. „Bevor alle in den wohlverdienten Urlaub gehen, wollte ich unbedingt, dass die wichtigsten Dinge geklärt sind“, sagte Baumgart. „Mit Jörg Jakobs, Thomas Kessler und Lukas Berg hatte ich gute Gespräche. Alle Vorbereitungen waren bereits getroffen, sodass wir direkt in die Feinabstimmung gehen konnten.“

Am 2. Juli beginnt die Saison für die Mannschaft mit den obligatorischen Corona-Tests, ins Mannschaftstrining steigt das Team dann am 5. Juli ein. „Ich freue mich sehr, wenn ich das erste Mal mit der Truppe hier am Geißbockheim auf dem Platz stehen kann. Die Bedingungen hier sind top und die Vorfreude steigt täglich“, so Baumgart. Im Fokus steht zunächst eine umfangreiche Leistungsdiagnostik. In den folgenden beiden Wochen soll das Trainingspensum zunehmend hochgefahren werden.

Den 1. FC Köln zieht es nach Donaueschingen

Am 16. Juli startet der FC dann ins Trainingslager nach Donaueschingen in Baden-Württemberg. Dort wird der FC wie bereits in den vergangenen Jahren wieder im Hotel Öschberghof wohnen. Nach der Rückkehr am 25. Juli folgen rund zwei weitere Wochen Vorbereitung am Geißbockheim. Baumgart hatte aber bereits angekündigt, dass er vorab einen Mannschaftsabend veranstalten will, um das Team erst einmal kennenzulernen.