Startelf : So startet der FC gegen Dortmund

Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie steht FC-Trainer Markus Gisdol einmal mehr mit dem Rücken zur Wand. Ausgerechnet jetzt steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm.

Dem Vernehmen nach kann nur ein Sieg über den BVB FC-Trainer Markus Gisdol am Samstag dem Job retten. Dennoch wird der Kölner Coach im Heimspiel gegen Dortmund nicht blind auf Offensive setzen. Im Gegenteil: Gerade gegen die Topteams ist Gisdols zerstörerische Taktik einige Male aufgegangen. So auch im Hinspiel gegen die Borussen. 2:1 setzte sich der FC durch. Umstellen muss der Kölner Coach im Vergleich zur Vorwoche ohnehin. Jannes Horn fehlt aufgrund einer Gelbsperre, für ihn wird Rafael Czichos wieder in der Startelf stehen. Aber auch Kingsley Ehizibue ist wieder von Beginn an dabei und Dominick Drexler startet ebenfalls.