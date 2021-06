Kadercheck : So steht es aktuell um die Abwehr des 1. FC Köln

Köln Der Kader des 1. FC Köln nimmt langsam Konturen an, der Sommerfahrplan steht. Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen aus? Teil 2 unseres Kaderchecks.

Lange musste der 1. FC Köln in der vergangenen Spielzeit um den Klassenerhalt zittern. Sehr lange. In erster Linie, weil es bei den Kölnern in der Offensive haperte. Allerdings ist die Sturmfalute nur die halbe Wahrheit. 60 Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache. Der FC hat auch erhebliche Probleme in der Abwehr. Und das, obwohl die Geißböcke mit Sebastiaan Bornauw, Rafael Czichos und Jorge Meré über eine überdurchschnittlich gute Innenverteidigung verfügten. Bornauw hat sich durch eine starke Saison sogar auf die Wunschzettel der Konkurrenz gespielt. Der Belgier würde dem FC im Falle eines Verkaufs dringend benötigte Gelder einspielen. Bei einem Marktwert von rund zwölf Millionen Euro ist ein Verbleib in Köln kaum vorstellbar, obwohl Bornauw noch Vertrag bis 2023 hat. Zumal sich der FC Einnahmen von mindestens 15 Millionen Euro verspricht und Bornauw sich schon mit dem Abschied beschäftigt.