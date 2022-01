Statistische Analyse : So viele Punkte ist der FC vom Klassenerhalt entfernt

Analyse Köln Trotz des guten Saisonverlaufs lautet die Maxime des 1. FC Köln: Klassenerhalt. Dabei ist dieser bereits in greifbarer Nähe, wie die Statisitk zeigt.

Beim 1. FC Köln gibt es weitere Gerüchte um Wechsel in der Winter-Transferperiode. Die Suche nach einem Innenverteidiger nimmt konkrete Züge an.

Unterm Strich haben die Geißböcke einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Und der ist – trotz der starken Hinrunde – noch immer die Maxime des 1. FC Köln. „Wir versuchen jetzt erstmal, die 40 Punkte zu erreichen. Was danach kommt, schauen wir dann. Wir versuchen natürlich weiter zu punkten“, sagte FC-Keeper Marvin Schwäbe nach dem Remis. Und auch Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung, betonte Mitte Januar: „Vor dem 34. Spieltag brauchen wir nicht über Europa reden, weil das keinen Sinn ergibt. Wir sollten demütig bleiben und gucken, wo wir herkommen.“ Bevor also im Kölner Umfeld das Thema Europa ein ernstes Thema wird, muss der Abstiegskampf ad acta gelegt sein.

Und da befindet sich der FC auf einem sehr guten Weg. Durch den Punkt gegen Bochum haben die Kölner mittlerweile 29 Zähler auf dem Konto. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist groß, das Polster auf den FC Augsburg beträgt zehn Punkte. Eine komfortable Situation. Zum Vergleich: Nach dem 20. Spieltag in der vergangenen Saison kam der FC gerade einmal auf 21 Punkte und sammelte in den verbleibenden Spielen bis zum Saisonende noch einmal zwölf weitere ein. Von diesem Wert ist der FC nur vier Punkte entfernt. Zwar ist die Liga in dieser Spielzeit deutlich ausgeglichener, mit einem Wert von 40 Punkten sollte die Klasse dennoch gehalten werden können. Elf Punkte aus den verbleibenden 14 Spielen sollten also auch in dieser Spielzeit voraussichtlich reichen.