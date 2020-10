1. FC Köln : Sorge um das Knie von FC-Neuzugang Sebastian Andersson

Köln Nezugang Sebatsian Andersson ist einer der Lichtblicke beim FC in der jungen Saison. Doch der Angreifer schlägt sich wiederholt mit Knieproblemen herum.

Sebastian Andersson leidet schon länger unter Knieproblemen

Beim Training am Dienstag absolvierte er eine Einzeleinheit. Laut „Bild“ wird er aber bei einem Knie-Spezialisten in München vorstellig. Andersson hatte bei Union Berlin bereits mehrfach über Knie-Probleme geklagt. Schon im Frühling fehlte er nach der Corona-Pause beim Auftakttraining. Und auch ganz früh in seiner Karriere - noch in Schweden - hatte Andersson öfter mit Knie-Malessen zu tun. Den medizinischen Check vor dem Transfer hatte der Angreifer mühelos bestanden.