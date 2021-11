Ende der Länderspielpause : Spieler des 1. FC Köln kehren mit neuem Selbstvertrauen zurück

Erzielte sein erstes Tor im Nationaldress: Dejan Ljubicic (rechts). Foto: dpa/Marijan Murat

Köln Zahlreiche Spieler des 1. FC Köln kehren mit einem Erfolgserlebnis aus der Länderspielpause zurück – und wollen den Trend im Spiel gegen den FSV Mainz fortsetzen.

Die Länderspielpause inklusive Sessions-Auftakt im Kölner Karneval am vergangenen Donnerstag hat Spuren hinterlassen. Zuindest im Gesicht von FC-Trainer Steffen Baumgart. Der Bart ist ab. Sorgesfalten wie noch nach der vergangenen Länderspielpause im Oktober, in der sich Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri verletzte, sucht man beim Trainer wohl vergeblich.

Denn wenige Tage vor dem Liga-Duell mit dem FSV Mainz am Sonntag (17.30 Uhr, Dazn) kehren die Nationalspieler nach den letzten Länderspielen des Jahres ans Geißbockheim zurück. „Wir hoffen, dass am Donnerstag fast alle auf dem Platz sein werden“, sagte der Kölner Coach. „Das ist in Bezug auf das Mainz-Spiel auch sehr wichtig.“ Mindestens genauso wichtig: Das Gepäck der Rückkehrer. Denn darin dürfte sich bei einem Großteil der Spieler eine Menge Selbstvertrauen befinden.

Zum Beispiel bei Jan Thielmann. Der Kölner Youngster feierte am vergangenen Freitag noch ein unglückliches Debüt in der deutschen U21. 0:4 unterlag die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo der U21 Polens. Am Dienstagabend in seinem zweiten Länderspiel gegen San Marino dann der Glücksmoment: Thielmann wurde zum zweiten Durchgang eingewechselt und erzielte umgehend das 4:0. Auch Noah Katterbach war in beiden Spielen im Einsatz, stand jeweils in der Startelf.

Jan Thielmann erzielt sein erstes Tor im Nationaldress

Thielmann rundete damit die erfolgreiche Bilanz der Kölner Offensive der vergangenen Tage ab. Und er ist nicht der einzige Spieler, der in der Liga noch nicht erfolgreich vorm Tor war, jetzt aber im Nationaldress getroffen hat. Dejan Ljubicic erzielte ebenfalls sein Debüt-Tor für die Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler traf für Österreich. Ljubicic wurde gegen Moldawien ebenfalls eingewechselt und erzielte ebenfalls in seinem zweiten Länderspiel den finalen Treffer. 4:1 gewann Österreich in der WM-Qualifikation. Auch Ondrej Duda hat in der Liga noch nicht getroffen, agierte im Gegensatz zu Thielmann und Ljubicic aber für den FC oft unglücklich. Im slowakischen Nationaltrikot läuft es hingegen rund für den Mittelfeldspieler. Vier Tore erzielte Duda in der vergangenen Woche. Beim 2:2 gegen Slowenien traf er per Strafstoß, beim 6:0 gegen Malta war er dreimal erfolgreich.

Tim Lemperle und Louis Schaub haben in dieser Saison schon für den FC getroffen, in der vergangenen Woche zudem für ihre jeweilige Nationalmannschaft. Schaub traf beim 4:2-Erfolg über Israel gleich doppelt für Österreich. Tim Lemperle erzielte beim 1:1 gegen Portugal dagegen seinen ersten Treffer im Dress der deutschen U20. „Es ist gut, wenn deine eigenen Jungs Leistung bringen. Wenn sie tragende Säulen in ihren Nationalmannschaften sind, auch von den Ergebnissen her, macht uns das nicht unglücklich“, sagte Baumgart. Auch weitere Spieler des FC kamen zum Einsatz. Unter anderem Keeper Jonas Urbig, der mit der U19 die nächste Qualifikationsrunde auf dem Weg zur Europameisterschaft erreichte.

Ellyes Skhiri wird gegen Mainz noch pausieren

Am Donnerstag startet somit für den gesamten Kader die Vorbereitung auf das Ligaspiel in Mainz. Ellyes Skhiri ist zwar wieder mit Ball unterwegs, ein Einsatz gegen den Tabellensiebten kommt wohl dennoch zu früh. „Ich glaube, wenn es nach ihm ginge, würde er schon wieder draußen rumspringen. Aber bei einer Fraktur muss erst mal der Heilungsprozess abgeschlossen sein“, sagte Baumgart, der auch für das Derby gegen Gladbach vorerst ohne den Mittelfeldmann plant. Solange sich Skhiri noch nicht im Mannschaftstraining befinde, brauche er auch nicht auf einen Einsatz zu hoffen.