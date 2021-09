„Wir sind weit unter manchem Zweitligisten“ : Steffen Baumgart fordert bessere Infrastruktur für den 1. FC Köln

Köln Eigentlich wollte sich FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz zum Spiel gegen Leipzig äußern, er hielt aber auch eine flammende Rede über die fehlende Infrastruktur des Vereins.

Steffen Baumgart mag in Bezug auf seine Trainer-Fähigkeiten nicht auf pure Emotion reduziert werden. Jene Emotion, die die Kölner Anhänger seit Wochen oder Monaten in Euphorie versetzt. „Es mag vielleicht überraschen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen Ahnung vom Fußball habe. Es gibt welche, die besser sind. Aber ganz dumm bin ich nicht“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. „Ich höre oft, dass es um Emotionen und Leidenschaft geht, aber das Selbstvertrauen habe ich, dass ich beim Gegner schon etwas erkenne und unser Spiel besser machen kann. Da gehört mehr zu als Emotion.“

Baumgart hält flammende Rede

Darauf angesprochen reagierte Baumgart zunächst noch mit einem lockeren Spruch. „Poldi hat nicht Unrecht. Fakt ist aber auch, dass er ein Teil davon war. Als er hier war, hat sich der Verein auch nicht weiterentwickelt“, sagte Baumgart und legte dann richtig los. „Grundsätzlich geht es ja immer darum, Vereine weiterzuentwickeln. Und es gibt hier auch in der Umgebung zahlreiche Vereine, die das geschafft haben. Der Verein hat nicht alles ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann. Aber manchmal ist auch einfach nicht die Unterstützung da.“ Das „Drumherum“ sei nicht bundesligareif sagte der Trainer und nicht nur das: „Wir haben zum Teil Möglichkeiten, die sind unter manchem Zweitligisten. Ich möchte niemanden einladen, durchs Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, ich möchte niemanden in die Kabinen einladen“, so Baumgart weiter.