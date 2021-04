Coach verlässt Paderborn : Steffen Baumgart Trainerkandidat beim 1. FC Köln

Mit seiner offensiven Spielweise könnte Steffen Baumgart beim 1. FC Köln viel bewirken. Foto: dpa/Cathrin Mueller

Köln Steffen Baumgart verlässt den SC Paderborn zum Saisonende – und bekundet Interesse am Trainerjob beim 1. FC Köln. Dort gilt er als Wunschlösung der Verantwortlichen.

Gute Nachricht für die Verantwortlichen des 1. FC Köln: Steffen Baumgart wird seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn nicht verlängern und den Club nach vier Jahren am Saisonende verlassen. Das teilten die Ostwestfalen am Donnerstag mit. Somit wäre der Weg für Baumgart zum FC frei, denn der 49-Jährige gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Markus Gisdol in der kommenden Saison.

Anscheinend steht Baumgart seit geraumer Zeit mit den Kölnern in Kontakt. Dem Vernehmen nach ist er die Wunschlösung der FC-Führung, sollte sich diese – wie erwartet – zum Saisonende von Coach Markus Gisdol trennen.

In Paderborn hat Baumgart einige Erfolge vorzuweisen. Im April 2017 übernahm er den SCP und führte diesen innerhalb von zwei Jahren zurück in die Bundesliga. In der Eliteklasse folgte jedoch der sofortige Wiederabstieg. Aktuell steht Paderborn in der 2. Bundesliga auf Platz 11.

„Steffen Baumgart hat sich hier in Paderborn ein sportliches Denkmal gesetzt und an der Erfolgsgeschichte des Vereins über viele Jahre maßgeblich mitgeschrieben. Wir respektieren seine Entscheidung, die nun am Ende eines langen und ernsthaften Abwägungsprozesses steht und für beide Seiten Klarheit schafft“, sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.