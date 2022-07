““Wir schauen, ob es reicht“ : Steht dieser FC-Neuzugang bereits vor der Leihe?

Weiterer Neuzugang : FC verpflichtet Sargis Adamyan Der 1. FC Köln hat einen weiteren Neuzugang nun auch offiziell vermeldet. Sargis Adamyan wechselt wie erwartet an den Rhein. Am Dienstagvormittag ist Adamyan in Donaueschingen eingetroffen. Der Stürmer hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.