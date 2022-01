„Das darf so nicht passieren“ : Stimmen zum FC-Spiel

Köln Der 1. FC Köln kehrt mit einem Punkt von dem Auswärtsspiel aus Bochum heim. 2:2 trennten sich die beiden Mannschaften am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das sagen Spieler und Trainer.

Timo Hübers: Der Punkt ist mir wichtiger als das Tor. Es ist eine schöne Anekdote. So wie es gefallen ist, muss ich mir das Tor nicht unbedingt merken, es war nicht das schönste Tor, aber es ist für mich schon ein Meilenstein. Ich musste mir in der Halbzeit schon den ein oder anderen Spruch anhören, dass ich offenbar nur so ein Tor schießen kann. Der Zeitpunkt war schon extrem wichtig. Die Bochumer haben extremen Druck gemacht, sind auch verdient in Führung gegangen. Wir sind zum Glück vor der Pause noch richtig gut zurückgekommen. Die guten Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten, haben wir auch genutzt. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwei, drei Umschaltsituationen, die wir besser ausnutzen können, wo der letzte Kontakt nicht passt, bevor es eine hundertprozentige Torchance ist. Wir nehmen den Punkt mit. Wir sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hoch angelaufen, damit er (Holtmann, der Red.) nicht mehr so viel Platz hatte. Er hat ein unglaubliches Tempo, auf der anderen Seite Pantelic. Das sind alles Jungs, die über Außen ein gutes Tempo haben. In der zweiten Halbzeit standen wir ein wenig tiefer. Wir haben damit nicht mehr so viel Raum hinter der Kette gegeben.

Marvin Schwäbe: Es freut mich natürlich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. (Zur neuen Position als Nummer eins:) Das bestätigt natürlich meine Leistung und es freut mich sehr, dass die Entscheidung zu meinen Gunsten gefallen ist. Ich versuche in den nächsten Wochen, die Leistung und die Entscheidung zu untermauern und versuche weiter, der Mannschaft zu helfen. Dass ein Gegentor durch einen Einwurf passiert, wir lassen den Ball zwei Mal durch den Fünfer springen, das sollte so nicht passieren. Nach einer schweren Woche mit 120 Minuten am Dienstag können wir doch zufrieden sein. Wir versuchen jetzt erstmal die 40 Punkte zu erreichen. Was danach kommt, schauen wir dann. Wir versuchen natürlich weiter zu punkten.

Kingsley Ehizibue: Bochum ist früh in Führung gegangen, aber nach den Toren von Hübers und Modeste sind wir wieder zurück im Spiel. Ich glaube schon, dass wir das Spiel dominiert haben. Wir haben im zweiten Durchgang nicht mehr viel Druck gemacht, dann hat Bochum das 2:2 erzielt. Es ist ein gerechtes Ergebnis. Wir waren nicht immer so aggressiv. Bochum ist eine schwer zu schlagende Mannschaft.