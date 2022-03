„Das war eine sehr bittere Niederlage“ : Stimmen zum FC-Spiel

Serie hat Bestand : Der 1. FC Köln verliert 0:1 gegen Hoffenheim Der 1. FC Köln hat auch das Rückspiel gegen die TSG Hoffenheim verloren und damit die Chance verpasst, den Klassenerhalt nahezu in trockene Tücher zu bringen. Am Sonntagabend unterlagen die Geißböcke der TSG 0:1 und verloren damit auch das achte Spiel in Folge gegen Hoffenheim.