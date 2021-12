„Es ist toll, dass die Jungs zweimal so zurückgekommen sind“ : FC-Stimmen zum Spiel

Köln Die Freude über den ersten Auswärtssieg war groß beim 1. FC Köln. Die Stimmen nach dem umkämpften 3:2 in Wolfsburg.

Von einem Sieg der Moral und Mentalität sprach FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem ersten Auswärtssieg der Spielzeit beim VfL Wolfsburg.

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): Wir hatten eine gute Tiefe im Spiel. 22 Punkte sind gut, aber viel wichtiger ist, dass eine gute Moral in der Mannschaft steckt. Das konnte man während der Partie sehen. Es ist toll, dass die Jungs zweimal so zurückgekommen sind. Die Mentalität in dieser Mannschaft stimmt. Nach dem 2:2 gegen einen Champions-League-Teilnehmer weiter nach vorne zu spielen, das ist stark. Und diesen Weg werden wir weitergehen. Florian Kohfeldt (Trainer Wolfsburg, d. Red.) wünsche ich, dass er einfach in Ruhe weiterarbeiten kann.

Anthony Modeste: Der erste Auswärtssieg tut uns gut, das war ein guter Moment dafür. Wir haben jetzt drei, vier Stunden Heimweg mit dem Bus vor uns – das geht besser mit einem Sieg. Es ist schön, in Wolfsburg zu gewinnen und den VfL in eine Krise zu schicken. (schmunzelnd) Mein Kopf ist meine Stärke, nicht mein rechter oder linker Fuß, das haben wir in ein paar Aktionen gesehen.

Mark Uth: Es ist natürlich schön, reinzukommen und der Mannschaft mit einem Treffer helfen zu können.