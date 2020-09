1. FC Köln pokert beim Cordoba-Deal : Strategie ist aufgegangen

Köln Der sich anbahnende Transfer von Jhon Cordoba war das Thema rund um das Pokalduell des 1. FC Köln gegen Altglienike. Doch der Poker von Sportchef Horst Heldt hat sich gelohnt, findet Martin Sauerborn.

Eine angeregte Diskussion über fehlenden Stil von Jhon Cordoba bei seinem bevorstehenden Wechsel nach Berlin ist ebenso wenig zielführend wie die Tatsache, dass der kolumbianische Torjäger des 1. FC Köln seit seiner Ankunft im Sommer 2018 am Geißbockheim so eine Art Ich-AG geblieben ist. Es spricht für sich, dass der 27-Jährige selbst nach fünf Jahren in der Bundesliga kaum ein Wort Deutsch spricht. Nein, in diesem Fall geht es ums Geschäft. Um einen Millionendeal, den die FC-Verantwortlichen sich in etwa so vorgestellt haben dürften. Ein Teil ihrer Strategie ist, überhaupt eine wettbewerbsfähige Mannschaft für die kommende Bundesliga-Saison an den Start zu bringen.