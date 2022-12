Bundesliga-Transfer : Stürmer Davie Selke mit Köln einig

Köln Der 1. FC Köln ist bei der Suche nach einem zusätzlichen Stürmer offenbar fündig geworden. Davie Selke von Hertha BSC Berlin soll die Domstädter in der Rückrunde verstärken.

Selkes Vertrag in Berlin läuft am Saisonende aus, unter Trainer Sandro Schwarz stand er in der laufenden Spielzeit nur dreimal in der Startelf.