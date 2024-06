Machtwechsel mit Neururer „Team FC-Zukunft“ präsentiert sich der Öffentlichkeit

„Wir sind extrem optimistisch. Der Zuspruch der Fans und Mitglieder, der uns zuletzt erreicht hat, ist gigantisch“, sagte Prestin. Genaue Zahlen hatte der 67-Jährige aber nicht mitgebracht: „Einige Hundert in drei, vier Tagen“, habe man laut Prestin gesammelt: „Wir müssen die Menschen, die uns unterstützen, mobilisieren, zu der Versammlung zu kommen.“ Stefan Jung schätzt, dass sich „das Prozedere“ bis zur Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung acht bis zehn Wochen hinziehen konnte. Inhaltlich hatte das Team „FC-Zukunft“ bei der Vorstellung am Montag nicht allzu viel Neues zu bieten. „Wir bringen Sportkompetenz in den Vorstand, professionalisieren den Scouting-Bereich und arbeiten an innovativen Finanzkonzepten ohne Mitspracherecht der Geldgeber und Anteilsverkäufe“, sagte Jung. Auf die Frage, was konkret die Unterschiede im Konzept des Teams „FC-Zukunft“ zum immer wieder kritisierten Matchplan des FC-Vorstands seien, antwortete der 53-jährige Steuerwissenschaftler: „Dass wir es umsetzen.“