Man of the Match : Timo Horns Patzer kostet Köln den Punkt

Analyse Köln Timo Horns Patzer kostete den 1. FC Köln einen Punkt im Auswärtsspiel in Bielefeld. In der schwachen Partie avancierte der Kölner Keeper zum entscheidenden Faktor.

Vor einigen Jahren wurde Timo Horn noch als das größte Talent gehandelt, dass der DFB hervor gebracht hat. Horn schien sich in die Liste starker Kölner Nationaltorhüter wie Bodo Illgner oder Toni Schumacher einreihen zu können. Er wurde sogar als Nummer drei der Nationalmannschaft gehandelt. Aktuell ist der Kölner Keeper von der DFB-Elf weiter entfernt als je zuvor in seiner Karriere. Horn steht vor allem in den sozialen Medien mächtig in der Kritik.