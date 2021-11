Innenverteidiger beim 1. FC Köln : Timo Hübers überzeugt beim FC nach langer Verletzungspause

Köln Innenverteidiger Timo Hübers zeigt nach langer Verletzungspause beim 1. FC Köln konstant gute Leistungen. Für den 25-Jährigen war der Wechsel nach Köln der richtige Schritt

Als der 1. FC Köln am Dienstagnachmittag die Vorbereitung für das Spiel am kommenden Sonntag gegen Union Berlin aufnahm, fehlte ein Profi beim Mannschaftstraining, der noch am Samstag gegen Borussia Dortmund in der Startelf gestanden hatte: Timo Hübers. Der Innenverteidiger trainierte individuell, einige Zaungäste befürchteten, der 25-Jährige könnte erneut ausfallen. Am Mittwoch stand Hübers wieder mit der Mannschaft bei Regen auf dem Trainingsplatz. „Ich habe die englische Woche gut verkraftet. Unter Steffen Baumgart trainieren wir sehr intensiv“, so Hübers. „Dementsprechend war es für mich leicht, nach einem Tag mit einer individuellen Einheit, wieder reinzukommen.“