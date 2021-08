Neuer Kontrakt : Jonas Urbig verlängert Vertrag beim 1. FC Köln

Bonn Der 1. FC Köln bindet mit Jonas Urbig ein Torhüter-Talent langfristig. Der Junioren-Nationalspieler verlängert seinen Vertrag bis 2024 und will den nächsten Schritt im Profifußball machen.

„Jonas ist ein sehr talentierter Torhüter“, sagte der Sportliche Leiter Thomas Kessler. „Seine Entwicklung ist ein Beispiel für die gute Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum, das zeigt, dass der Weg von der Jugend in den Profibereich möglich ist, wenn man als Talent ehrgeizig für seinen Traum arbeitet. Jonas hat in den vergangenen Jahren einen großartigen Entwicklungssprung gemacht, deswegen möchten wir ihm die Möglichkeit geben, sich an der Seite von Timo Horn und Marvin Schwäbe weiterzuentwickeln und im Herrenbereich zu etablieren.“ Dazu sei Urbig ein bodenständiger Typ, charakterlich top und für sein Alter sehr weit.