1. FC Köln : Trainer Gisdol schottet sein FC-Team ab

Auf einen Einsatz in Dortmund hoffen beim FC Anthony Modeste (l.) und Benno Schmitz. Foto: Herbert Bucco

Köln. Nichts soll die Konzentration der Kölner Spieler in der Vorbereitung auf die Herkulesaufgabe gegen Borussia Dortmund stören. Die FC-Profis dürfen keine Interviewtermine wahrnehmen.

Dem November haftet von jeher das Image des grauen Monats an. Regen und Nebel wechseln sich ab, Herbststürme treiben ihr Unwesen, und wenn sich die Sonne mal blicken lässt, hängt sie meist als verschwommener Fleck am Himmel. Es dürfte kein Zufall sein, dass Volkstrauertag und Totensonntag zu dieser Zeit des Jahres begangen werden. Aktuell allerdings präsentiert sich der November von einer ungewohnten Seite. Die Luft ist klar, die Sonne scheint am blauen Himmel. Nur nicht für den

1. FC Köln. Den Fußball-Bundesligisten umgibt vor der Herkulesaufgabe am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) nach acht sieglosen Partien in der neuen Saison und dem Absturz auf Tabellenplatz 17 eine Stimmung aus Trübsinn, Verzweiflung und Ratlosigkeit – typisch November.

Guter Rat ist in dieser Woche teuer bei den Geißböcken. Wo befindet sich der Ausgang aus dem Negativstrudel mit 18 sieglosen Spielen am Stück? FC-Trainer Markus Gisdol, der vor fast genau einem Jahr nach dem 0:2 bei Union Berlin mit der Roten Laterne in der Hand durch einen sensationellen 2:0-Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen den Weg aus der Dunkelheit gefunden hatte, steht in vorderster Front in der Verantwortung und vor einer ungleich schwereren Aufgabe als bei seinem Amtsantritt im November 2019. Der Effekt des gänzlich neuen Impulses ist verpufft. Stattdessen haben sich nach dem frustrierenden 1:2 am vergangenen Sonntag gegen Union und vor dem Duell mit dem BVB und dessen Tor-Maschinerie um Erling Haaland die 18 Partien ohne Dreier in den Köpfen und Beinen der Spieler festgesetzt.

Info Modeste trainiert Während bei der ersten Trainingseinheit der Woche im Franz-Kremer-Stadion Anthony Modeste und Benno Schmitz am Mittwoch auf dem Platz standen, absolvierte Kapitän Jonas Hector genau wie Florian Kainz eine individuelle Einheit. Verzichten musste Trainer Markus Gisdol zudem auf Torwart Ron-Robert Zieler und Marius Wolf. Ihr Einsatz in der Partie in Dortmund soll aber nicht gefährdet sein. Keine Rolle in den Planungen für Samstag spielen Christian Clemens und Robert Voloder, die am Mittwoch mit der U21 des FC zum Regionalliga-Spiel nach Wegberg-Beeck reisten. (sam)

In der Vorbereitung auf das Spiel beim Tabellenzweiten haben sich Gisdol und Sportchef Horst Heldt dazu entschieden, die Mannschaft abzuschotten. Kein öffentliches Training, keine Interviewtermine. Stattdessen voller Fokus auf die Trainingsarbeit, die bislang allerdings mit drei schmalen Punkten wenig Früchte hervorgebracht hat.

Bei der ersten gemeinsamen Einheit am Mittwoch gab es aber tatsächlich zwei Hoffnungsschimmer. Anthony Modeste und Benno Schmitz kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Sowohl der Torjäger als auch der solide Rechtsverteidiger gehörten vor dieser Saison zu den großen Hoffnungsträgern im Team von Markus Gisdol.

Modestes Bilanz nach einer komplett verpassten Vorbereitung beläuft sich auf zwei Einwechslungen gegen Frankfurt und in Stuttgart und nur 21 gespielte Minuten. Knie- und zuletzt Rückenprobleme haben den Franzosen immer wieder zurückgeworfen. Der 32-Jährige wird noch seine Zeit benötigen.

Schmitz wäre aktuell für hinten rechts sicher Gisdols bevorzugte Lösung. Zum einen, weil der vergangene Woche 26 Jahre alt gewordene Münchner die Zuverlässigkeit in Person ist. Zum anderen, weil der FC-Coach BVB-Leihgabe Marius Wolf auf der rechten Seite viel lieber mehr in der gegnerischen Hälfte sehen würde. Allein schon deshalb, weil der 25-Jährige als torgefährlicher Spieler gilt und der FC bei einem Durchschnitt von bisher einem Tor pro Spiel auf in dieser Kategorie viel Luft nach oben hat.