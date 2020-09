Medizincheck steht noch aus : 1. FC Köln steht kurz vor Verpflichtung von Dimtrios Limnios

Köln Nachdem der 1. FC Köln sich gegen eine Verpflichtung von Streli Mamba entschieden hat, will der Verein jetzt Dimtrios Limnios verpflichten. Der 22-jährige Grieche würde die Geißböcke mehr als 3 Millionen Euro kosten.

Es soll nur ein Gag sein, doch auf den Fluren des Geißbockheims ist in diesen Tagen der „Medizincheck“ ein geflügeltes Wort. Und am Dienstag ist es wieder soweit. Nachdem der 1. FC Köln am vergangenen Freitag nach besagtem Check von einer Verpflichtung des Paderborners Stürmers Streli Mamba absehen musste, stellt sich nun Dimitrios Limnios der letzten Hürde beim Fußball-Bundesligisten. Bei aktuellem Stand dürfte der Verpflichtung des 22-jährigen Griechen allerdings nichts mehr nachhaltig im Weg stehen. Der flinke Rechtsaußen erzielte nämlich beim 2:1 der Griechen am Sonntag in der Nations League im Kosovo im siebten A-Länderspiel sein zweites Tor.