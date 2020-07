Transfergerüchte beim 1. FC Köln : Offenbar mehrere Interessenten für Jhon Cordoba

Jhon Cordoba könnte den FC verlassen. Foto: AP/Martin Meissner

Köln Die Bundesligasaison 2019/20 ist beendet, der 1. FC Köln arbeitet nun auf den Start der neuen Spielzeit hin. Neben Simon Terodde könnte auch Jhon Cordoba den Verein verlassen. Ein Überblick über aktuelle Transfergerüchte.

Wer verlässt den 1. FC Köln? Wer verstärkt den Verein? Der Bundesligist arbeitet nach dem Klassenerhalt am Kader für die anstehende Bundesligasaison. Die Leihe von Defensivspieler Birger Verstraete zum belgischen Club Royal Antwerpen ist bereits ebenso fix wie der Abgang von Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann, der zur kommenden Saison an Holstein Kiel verliehen wird.

Immer wieder werden im Zusammenhang mit möglichen Neuzugängen und Abgängen weitere Namen gehandelt. Ein Überblick über Transfergerüchte beim 1. FC Köln:

12. Juli: Verlässt Cordoba den 1. FC Köln?

Bleibt Jhon Cordoba beim 1. FC Köln und nimmt das Angebot zu einer Verlängerung seines am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrages an oder verlässt er den Fußball-Bundesligisten bereits in diesem Sommer für eine Ablöse, die aus Sicht des FC mindestens 15 Millionen Euro betragen soll? Die Gerüchte um den 27-jährigen Kolumbianer haben jedenfalls Fahrt aufgenommen. Nach einem Bericht der „BZ“ soll etwa Hertha BSC Berlin Interesse an dem Torjäger geäußert haben und ihn als Nachfolger von Vedad Ibisevic (35) in die Hauptstadt holen wollen. Zudem berichten die „Wolfsburger Nachrichten“, dass Ex-FC-Sportchef Jörg Schmadtke und der VfL Wolfsburg ein Auge auf Cordoba geworfen haben. Der Stürmer, der in der abgelaufenen Saison 13 Mal für die Geißböcke traf, soll Schmadtkes Wunschkandidat sein, falls Wout Weghorst (27/16 Tore) seine Zelte bei den Wölfen abbricht und dem Ruf aus der englischen Premier League (Arsenal London, Newcastle) folgt. Schmadtke hatte Cordoba 2017 für 17 Millionen Euro aus Mainz als Nachfolger für den China abgewanderten Anthony Modeste nach Köln geholt.

7. Juli: Wechselt Terodde in die zweite Liga?

Mit 29 Toren führte Simon Terodde den 1. FC Köln vor einem Jahr zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. In den vergangenen Monaten kam der Stürmer aber kaum noch zum Zug, in 23 Einsätzen, wobei er 16 Mal nur eingewechselt wurde, traf er nur dreimal. Im Sturmzentrum kam er selten an Anthony Modeste und Jhon Cordoba vorbei, nun könnte sein Abschied bevorstehen. Einem Bericht des Kicker zufolge hat der Hamburger SV bereits sein Interesse bekundet. Der Vertrag des 32-Jährigen beim FC läuft noch bis 2021.

5. Juli: Mark Uth muss wohl zurück zu Schalke

Im vergangenen Winter hat der 1. FC Köln Mark Uth für ein halbes Jahr vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Die Hoffnung, dass der spielstarke und torgefährliche Offensivspieler weiter unter Trainer Markus Gisdol spielt, ist klein. Jochen Schneider, Sportvorstand bei Schalke, hat angekündigt, dass der 28-Jährige zurück zu den Königsblauen kommt. Auf Schalke besitzt Uth noch einen Vertrag bis 2022. Kommt ein Interessent, der eine entsprechende Ablösesumme nach Gelsenkirchen überweist, könnten die klammen Schalke den Stürmer wohl doch noch abgeben. Köln dürfte sich eine Millionen-Ablöse jedoch kaum leisten können.

2. Juli: Neuer Torwart für den FC?

34 Mal und somit in allen Zweitligaspielen stand Torwart Benjamin Uphoff in der vergangenen Saison zwischen den Pfosten des Karlsruher SC. Der Verein gab bekannt, dass der 26-Jährige den Club verlassen wird. Dem Kicker zufolge zieht es den Torhüter in die Bundesliga, neben dem 1. FC Köln könnte möglicherweise auch der SC Freiburg ein Ziel des Torhüters sein.

