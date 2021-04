Köln : Unterschiedliche Vorzeichen

Köln Für FC-Trainer Markus Gisdol steht im Duell gegen dem 1. FSV Mainz das nächste Schicksalsspiel auf dem Programm. Für das Team geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Abgeschottetes Training, keine Medienrunden, dafür Einzelgespräche mit den Spielern – der 1. FC Köln hat nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag endgültig in den Krisenmodus geschaltet. FC-Sportdirektor Horst Heldt richtet die volle Konzentration auf das nächste vermeintliche Endspiel für Coach Markus Gisdol und auf den Abstiegsgipfel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 18 Uhr, Sky).

Zwar beträgt der Vorsprung des FSV auf die Geißböcke gerade einmal zwei Zähler, der aktuelle Leistungsunterschied zwischen den beiden Teams könnte aber kaum größer sein. Während der FC in den vergangenen sieben Spielen genau zwei Punkte einsammelte, holten die damals abgeschlagenen Rheinland-Pfälzer im gleichen Zeitraum zwölf Zähler und überholten den FC in der Tabelle.

Mit seinen knapp 112 000 Mitgliedern gehört der 1. FC Köln zu den beliebtesten Sportclubs weltweit, auch für viele Fans aus dem GA-Verbreitungsgebiet ist der FC der gefühlte Heimat-Bundesligist. Der General-Anzeiger stärkt ab sofort seine Berichterstattung über und mit dem 1. FC Köln. Natürlich neutral, mal kritisch, immer nah dran, auch mal mit einem Augenzwinkern – aber ganz sicher ohne eine rot-weiße Vereinsbrille. Unter dem Namen GA-Stallgeflüster gehen auch gleich zwei Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram an den Start, die den Leser über die neuesten Entwicklungen rund um das Geißbockheim auf dem Laufenden halten. ⇥ brt

Fehlplanungen beim Kader

Die Kölner Verantwortlichen hielten zudem an Trainer Gisdol trotz mehrerer langer Schwächephasen fest. Aufgrund der finanziell angespannten Situation beim FC durchaus verständlich, schließlich würde eine Trennung vom Trainer weitere Kosten verursachen.

Eine Wende hat Gisdol indes aber nicht eingeleitet, im Gegenteil. Die Mannschaft tritt sowohl spielerisch, als auch tabellarisch auf der Stelle. Möglicherweise haben die Kölner Verantwortlichen den richtigen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel bereits verpasst. Sollte Gisdol wirklich nach dem Abstiegsgipfel am Sonntag seine Koffer packen müssen, würde der neue Trainer mit den schweren Begegnungen gegen Leverkusen und Leipzig starten. Eine denkbar schlechte Konstellation, um mit einem Erfolgserlebnis für einen Motivationsschub kurz vor der Saison-Zielgeraden zu sorgen.

Hoffnung ruht auf den Rekonvaleszenten

So erhält die Begegnung gegen Mainz einen weiteren besonderen Charakter. Die Hoffnungen ruhen unter anderem auf den Rekonvaleszenten Sebastian Andersson und Florian Kainz, die beide zu Kurzeinsätzen gegen Wolfsburg kamen, aber nicht mehr in das Spiel eingreifen konnten. Auch Sebastiaan Bornauw kehrt nach überstandener Rückenverletzung voraussichtlich in den Kader zurück und könnte der Kölner Hintermannschaft mehr Stabilität verleihen.