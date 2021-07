Künftige Zusammenarbeit : Versöhnungsgespräch zwischen Lukas Podolski und FC-Präsident Wolf

Donaueschingen FC-Präsident Werner Wolf und Lukas Podolski haben sich ausgesprochen. Etwa eine Stunde habe Wolf mit dem FC-Idol telefoniert. Dabei ging es auch um zukünftige Pläne mit Podolski.

Wirklich gut war Lukas Podolski während der virtuellen Mitgliederversammlung des 1. FC Köln nicht auf die Kölner Verantwortlichen zu sprechen. Präsident Werner Wolf hatte den Mitgliedern gerade erklärt, dass er mit Lukas Podolski regelmäßig in Kontakt zwecks einer künftigen Zusammenarbeit stehe. Die Antwort kam prompt via Twitter. Podolski widersprach dem Präsidenten. „Der Vorstand des 1. FC Köln steht und stand nicht mit mir in Kontakt“, schrieb Podolski. Das Medienecho und das in den sozialen Medien war groß. Nun gab es ein Versöhnungsgespräch.