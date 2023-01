Vertrag bis 2024 : Selke wechselt von Hertha zum 1. FC Köln

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den früheren U21-Europameister Davie Selke vom Ligarivalen Hertha BSC verpflichtet. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2024.

Selke war einer der Topverdiener bei der Hertha

Selke gehörte bei den Berlinern zu den Topverdienern und ist bereits der vierte Abgang nach Vladimir Darida, Linus Gechter und Dong-Jun Lee. Der gebürtige Schorndorfer lief für Hertha in 126 Pflichtspielen auf, in denen ihm 26 Tore gelangen. Selke war 2017 aus Leipzig in die Hauptstadt gewechselt, wurde aber bereits vor zwei Jahren zu seinem Stammverein Werder Bremen verliehen. Auch unter Hertha-Trainer Sandro Schwarz besaß der Stürmer keinen Stammplatz.