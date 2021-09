FC vor 50 000 Zuschauern : Volles Haus beim 1. FC Köln ab Oktober?

Der 1. FC Köln hofft schon bald wieder vor vollen Rängen spielen zu dürfen. FC-Finanzboss Alexander Wehrle erwartet die volle Auslastung im Oktober.

Volles Haus mit 2G-Regel

In Hamburg könnte beispielsweise der HSV ab sofort wieder vor 57 000 Zuschauern spielen, allerdings nur mit der 2G-Regel. Ins Stadion dürfen also nur Genesene und Geimpfte. So wie in Köln. Allerdings stellt das „Go“ aus der Politik die Vereine vor organisatorische Probleme. So zum Beispiel auch in Frankfurt. Dort sind am Wochenende im Spiel gegen den 1. FC Köln wieder mehr als 30 000 Zuschauer zugelassen. Frankfurt kann das plötzliche Plus allerdings nicht bis Samstag umsetzen und wird weiter nur 25 000 Zuschauer ins Stadion lassen.