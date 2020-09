Nach Corona-Verzögerung : Vollzug: Der 1. FC Köln verpflichtet Dimitris Limnios

Köln Jetzt ist er endlich da: Dimitris Limnios. Nachdem ein positiver Corona-Test die Verpflichtung des Griechen verzögert hatte, meldete der FC nun Vollzug.

Mit zweiwöchiger Verspätung ist Dimitris Limnios am Montag bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln eingetroffen. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus hatte der siebenfache griechische A-Nationalspieler erst zwei negative Tests in Folge vorweisen müssen, ehe ihm die Einreise nach Deutschland gestattet wurde. Beim FC unterzeichnete der 22-jährige Offensivspieler wie erwartet einen Vertrag bis 2024 und erhält die Rückennummer 15. Die Ablöse, die der griechische Erstligist PAOK Saloniki für seinen Double-Gewinner von 2019 erhält, liegt bei rund drei Millionen Euro. In Köln soll der auf der rechten Außenbahn besonders starke Limnios den am Knie verletzten Florian Kaintz ersetzen.