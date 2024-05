FC-Gegner Union mit Interimstrainer Marco Grote: „Der 1. FC Köln juckt mich“

Nein, der Typ Vulkan ist der stets gelassen wirkende Friese gewiss nicht. Was nichts daran ändert, dass seine Herangehensweise ebenso zielführend sein kann. Allein, die Aussichten sind überaus begrenzt. Selbst bei einem verpflichtenden Heimsieg müssten die Kölner eine Woche später beim 1. FC Heidenheim einen weiteren Sieg folgen lassen und sind dann auf entsprechende Resultate der Konkurrenten angewiesen. Die Kölner müssen hoffen, dass Mainz 05 (gegen Dortmund und in Wolfsburg) und Union (zum Abschluss gegen Freiburg) nicht mehr punkten. Im Falle der Mainzer aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem FC. „Mutig bleiben“ wolle man, sagte er, und „das Spiel gewinnen“. Mit dieser wöchentlichen Litanei versucht Schultz nun seit seiner Arbeitsaufnahme beim FC im Januar, seine Gefolgschaft zu begeistern, allein die Umsetzung wies doch einige Mängel auf. Seit dem Glücksmoment gegen Bochum (2:1) ist die Schultz-Elf in vier Spielen sieglos geblieben und hat gegen die Abstiegskonkurrenten Darmstadt (0:2) und Mainz (1:1) nur einen Punkt von insgesamt sechs in dieser Phase geholt. „Offensiv zu Werke gehen“, so lautet die Forderung von Schultz, der auf die Langzeitverletzten Davie Selke und Luca Kilian sowie die erkrankten Leart Pacarada und Dejan Ljubicic verzichten muss. Was bleibt ihr auch anderes übrig, so dicht vor dem Abgrund.