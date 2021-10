Taktik-Analyse : Warum der Plan des 1. FC Köln gegen Hoffenheim nicht aufging

Kingsley Ehizibue (r.), hier im Zweikampf mit Diadie Samassekou, vertrat in Hoffenheim den erkrankten Jonas Hector. Foto: dpa/Uwe Anspach

Analyse Köln Nach der 0:5-Pleite bei der TSG Hoffenheim räumte FC-Trainer Steffen Baumgart ein, dass er sein Team taktisch anders hätte auftreten lassen müssen. Den Gastgebern gelang es, dem Kölner Spiel den Zahn zu ziehen. Eine Analyse.

Allerdings hat Özcan nicht sein bestes Spiel im Trikot der Kölner gemacht. Nur 52 Prozent der Zweikämpfe konnte der alleinige Sechser im Kölner 4-1-3-2-System für sich entscheiden – eine schwache Quote auf dieser zentralen Position. Doch wie Baumgart bereits richtigstellte, kann dem U21-Europameister kein Vorwurf gemacht werden.

Denn die Hoffenheimer liefen erstmals in dieser Saison mit einer Dreierkette auf und sicherten sich damit ein Übergewicht im Zentrum. Wenn die Kölner Raute, bestehend aus Mark Uth, Florian Kainz, Jan Thielmann und eben Özcan, während der gegnerischen Ballbesitzphasen zu spät in die Zweikämpfe kam, lief ein Spieler nach dem anderen nur noch hinterher. So ergab sich Özcans schlechte Zweikampfquote beinahe automatisch.