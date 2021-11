Taktische Analyse : Was lief für den 1. FC Köln gegen Mainz gut, was schlecht?

Was lief für den 1. FC Köln gegen Mainz gut, was schlecht?

Analyse Köln Der 1. FC Köln wartet nach dem 1:1 gegen Mainz weiterhin auf den ersten Auswärtsieg. Dabei war der FC nah dran. Eine taktische Analyse.

Die Einschätzungen auf Kölner Seiten waren nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FSV Mainz am Sonntag eindeutig. „Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht“, sagte beispielsweise der Leiter der Lizenzspielabteilung des FC, Thomas Kessler. „Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte auch der Kölner Coach Steffen Baumgart. Und in der Tat, wieder einmal spricht die Statistik in weiten Teilen für den FC. Wohlgemerkt gegen einen Gegner, der in dieser Saison zu den konstantesten der Liga gehört.