Kaderplanung beim 1. FC Köln : Was tut sich im Winter beim FC auf dem Transfermarkt?

Einen Monat vor Beginn der Wintertransferperiode hat Thomas Kessler Spekulationen über mögliche Neuverpflichtungen beim 1. FC Köln im Winter einen Riegel vorgeschoben – zumindest in Teilen. „Jetzt im Winter sind keine Zugänge geplant“, sagte der Lizenzspieler-Leiter des FC im Fan-Talk „Loss mer schwade“. Allerdings ließ Kessler ein Hintertürchen offen. „Es sei denn, uns wird ein Spieler verlassen“, sagte Kessler, der betonte, dass es auch in guten Phasen Spieler gebe, die mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden seien. „Wenn sich in diese Richtung was tun sollte, werden wir punktuell schauen, ob wir nachrüsten.“